Quali Nr. 2: Zuech weiter, Gunsch nicht

In Val Thorens (Frankreich) finden am Donnerstag und Freitag zwei Weltcup-Rennen der Skicrosser statt. Am Dienstag wurde die Qualifikation für den ersten Wettbewerb ausgetragen, tags darauf ging die zweite über die Bühne. Südtirols Vertreter erlebten dabei gemischte Gefühle.