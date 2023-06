Rekord und 8. Sieg: Maurer jubelt bei den Red Bull X-Alps

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Christian „Chrigel“ Maurer erreicht das Ziel in Zell am See, Österreich, in sechs Tagen und sechs Stunden - die schnellste Zeit, die jemals in der 20-jährigen Geschichte von Red Bull X-Alps gemessen wurde. Gleichzeitig war es der achte Triumph des Schweizers.