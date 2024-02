Von 30 auf 1: Ein Schweizer schreibt Ski-Geschichte

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Nach den zwei abgesagten Abfahrten fand am Sonntag doch noch ein Rennen im französischen Chamonix statt. Die Slalomfahrer waren in den Osten Frankreichs gepilgert. Am Ende gab es einen verrückten Schweizer Sieg, der in die Geschichte eingehen wird.