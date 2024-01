Schwer gestürzte Kanadierin muss unters Messer

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Wie bereits in den Abfahrten am Freitag und Samstag kam es auch am Sonntag beim Super-G in Cortina d’Ampezzo zu zahlreichen, schweren Stürzen. Mit Valerie Grenier traf es eine Läuferin, die sich in der Form ihres Lebens befindet.