Simone Davi verlängert beim FC Südtirol

Neuer Vertrag bis 2027

113 Mal ist Simone Davi bisher für den FCS aufgelaufen. 43 Mal davon in der Serie B , wo der Leiferer im Vorjahr den endgültigen Durchbruch geschafft hat. Im 3-4-3-System von Federico Valente gehörte Davi zu den besten Linksverteidigern der Liga. Im defensiven 1-gegen-1 ist der Südtiroler kaum zu bezwingen, offensiv setzt er mit dynamischen Vorstößen immer wieder Ausrufezeichen.Hervorzuheben ist vor allem der Werdegang von Davi, der mit Virtus Bozen in der Oberliga und der Serie D gespielt hat. Mittlerweile spielt auch sein jüngerer Bruder Federico Davi (er ist Rechtsverteidiger) bei den FCS-Profis.Der Vertrag von Davi lief noch bis Juni 2025. Jetzt hat der 24-Jährige ein neues Arbeitspapier unterschrieben, das ihn bis 2027 an die Weiß-Roten bindet. Im Falle eines vorzeitigen Abschieds, über den bereits in diesem Sommer spekuliert wurde, ist dem Verein damit eine stattliche Ablösesumme gewiss.