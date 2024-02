Sinner-Audio vor Finale: „Kenne ihn gut“

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Durch seinen Finaleinzug in Rotterdam hat Jannik Sinner den Sprung zur Nummer 3 der Welt geschafft. Am Sonntag bekommt es der Sextner (ab 15.30 Uhr) mit dem Australier Alex De Minaur (ATP 11) zu tun. Was Sinner vor dem Finale zu sagen hatte, hören Sie hier.