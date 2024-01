Sinner stürzt Djokovic vom Thron: Finale in Melbourne

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Jannik Sinner hat am Freitag das Unmögliche möglich gemacht: Bei den Australian Open in Melbourne entzauberte der Sextner den Rekordchampion Novak Djokovic und zog so in sein erstes Grand-Slam-Finale ein. Wieder einmal schrieb der 22-Jährige Sportgeschichte.