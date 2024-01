Sinners letzte Prüfung: Taktikfuchs Medvedev

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Mit dem Sieg über Novak Djokovic im Halbfinale der Australian Open hat Jannik Sinner am Freitag bereits nationale und internationale Sportgeschichte geschrieben. Der Sextner ist jedoch noch nicht am Ende seiner Reise angelangt, denn am Sonntag steht das Endspiel gegen einen ganz besonderen Gegner an: Daniil Medvedev