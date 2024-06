Südtirol tippt | Calafiori-Fan Kofler spricht über die EM-Magie

Am Mittwoch werden bei der Europameisterschaft die letzten Achtelfinal-Tickets vergeben. In der Gruppe E ist die Ausgangslage völlig offen, da alle Teams drei Punkte auf dem Konto haben. In der Gruppe F ist das Duell zwischen Tschechien und der Türkei wegweisend, während Portugal bereits sicher in der Runde der letzten 16 steht. Raphael Kofler, Spieler des FC Südtirol, gibt in unserer Rubrik seinen Tipp ab, erklärt die Magie einer EM und outet sich als Fan eines italienischen Verteidigers. - Foto: © youtube.com