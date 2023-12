Tandrevold bricht den Bann und triumphiert in Hochfilzen

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Freitagnachmittag eröffnete der Sprint das Weltcup-Wochenende der Biathlon-Damen in Hochfilzen. Dabei avancierte die Norwegerin Ingrid Landmark Tandrevold zur Siegerin und brach damit eine lange Serie ohne Triumph. Lisa Vittozzi schrammte knapp am Podest vorbei, während Dorothea Wierer keine Spitzenleistung zeigte.