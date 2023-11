Tomba, Hirscher, Kristoffersen: Sie alle waren schon hier

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Südtirol ist eine Hochburg in Ski-Weltcup. Doch dieser Ort, in dem beinahe alle großen Stars Rennen bestritten haben, beheimatet nicht die Königsklasse des Skisports, befindet sich aber sehr wohl hierzulande. Es ist der älteste Europacup-Standort überhaupt, jener in Obereggen. Dieser feiert einen runden Geburtstag.