Val Thorens: Die Skicrosser brennen auf den Auftakt

Während bei den meisten Wintersport-Arten die Saison bereits in vollem Gange ist, fletschen die Skicrosser noch ihre Zähne – doch nicht mehr lange. Am Dienstag startet auch diese Disziplin in den ersten Wettkampf. Dabei absolvieren die Geschwindigkeits-Künstler ab 12.00 Uhr in Val Thorens in Frankreich die Qualifikation.