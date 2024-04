Verstappen rast auch in China auf die Pole

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Max Verstappen hat sich nur wenige Stunden nach seinem Sieg beim ersten Sprintrennen der Saison auch die optimale Startposition für seinen angestrebten ersten Grand-Prix-Sieg in China geholt. Nebenbei bescherte der dreimalige Champion am Samstag seinem Team Red Bull auch noch die 100. Pole Position in der Formel 1