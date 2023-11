VIDEO | 2 glorreiche Südtiroler Siege – Die Höhepunkte

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Freitagabend waren beide Südtiroler Vereine in der ICE Hockey League im Einsatz. Der HCB Südtirol bezwang den Titelverteidiger und Spitzenreiter Red Bull Salzburg, der HC Pustertal fand im Nachbarschaftsduell gegen Innsbruck in die Erfolgsspur zurück. Die Videohighlights der beiden Partien gibt es hier.