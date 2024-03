Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der HC Pustertal war so nah dran am ersten, historischen Viertelfinalsieg in der ICE Hockey League . Die Wölfe unterlagen gegen Fehervar am Sonntag in der Overtime. Das Gute: Sie können bereits an diesem Montag (19.15 Uhr) die Revanche landen. Ein überragender HC Bozen feierte dagegen am Sonntag eine wahre Playoff-Party vor heimischem Anhang. Hier haben wir Highlights und Interviews zu den beiden Auftaktpartien.