VIDEO | Brutalo-Foul lässt Vinschger Eisfix kochen

Der AHC Vinschgau hat das erste Halbfinalspiel der IHL Division 1 gegen den haushohen Meisterschaftsfavoriten Ares Sport mit 3:5 verloren (SportNews berichtete). Für Gesprächsstoff an den Tagen danach sorgt aber nicht etwa die hergegebene 3:0-Führung der Eisfix oder die imposante Kulisse von 1100 Zuschauern in Aosta , sondern ein Foulspiel des ehemaligen italienischen Nationalspielers Brian Ihnacak . Der 38-Jährige rächte sich für einen Check in dem er Vinschgaus Michael Pircher mit einer Attacke gegen den Kopf übel umnietete. Die Unparteiischen unterbrachen die Partie erst, als Gegenstände von der Gästebank aufs Eis flogen und lautstark auf den verletzten Spieler hingewiesen wurde. Ihnacak kam mit einer kleinen Strafe davon. Somit wird er am Samstag dabei sein, wenn Ares in Latsch den zweiten Sieg in der Best-of-3-Serie und damit den ersehnten Finaleinzug anpeilt.