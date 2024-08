VIDEO | Erzberg Elitefahrer siegt beim „Dirtfighters“ Knockout

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Samstag lag in der Sportzone Jenesien Bezingeruch in der Luft. Beim 2. Knockout der „Dirtfighters“ kämpften über 50 Motocrossfahrer um den begehrten Titel „Top of Knockout“ und fuhren dafür mit ihren PS-starken Maschinen wortwörtlich über Stock und Stein. Einige tausend Besucher feuerten zudem die Fahrer entlag der Strecke lauthals an. SportNews sprach mit Vereinschef Matthias Stanger über die Veranstaltung und hat einige Bilder des Motocross-Spektakels mit der Kamera eingefangen.