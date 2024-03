VIDEO | „Jetzt ist es an der Zeit, Spiele zu gewinnen“

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der HC Pustertal steht im ICE- Halbfinale vor dem Aus. Dabei hatte Alex Petan die Wölfe am Sonntag in Klagenfurt noch kurzzeitig träumen lassen. Hier liefern wir die Highlights und Stimmen zum Spiel, sowie alles Wichtige zur Bozner 3:4-Niederlage nach 3:0-Führung in Salzburg.