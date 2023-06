Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Auch an diese Woche bieten wir in unserem "Spitzler" nochmal das Beste vom heimischen Amateurfußball. Heute im Programm: Zwei Aufstiegsfeiern! Zum einen haben wir die Highlights des Naturnser 3:1 im Entscheidungsspiel um den Oberliga-Aufstieg gegen Benacense. Zum anderen blicken wir nochmal auf die große Gala von Martin Ritsch, der Kiens mit einem Doppelpack beim 2:1 gegen Schluderns erstmals in die Landesliga schoss.