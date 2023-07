VIDEO | So feiern die Carota Boys den Sinner-Sieg

Jannik Sinner hat am Dienstag mit dem Einzug ins Wimbledon-Halbfinale vielen Menschen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Besonders glücklich waren die Edelfans des 21-Jährigen, die Carota Boys. Der inzwischen in der Tennis-Szene weltbekannte Fanclub postete am Dienstag ein Video, wie es den Sinner-Sieg feierte. Und fügte hinzu, dass sie womöglich zum Halbfinale anreisen werden. - Foto: © youtube.com