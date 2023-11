VIDEO | So taumelt Pustertal in die Liga-Pause

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

In der ICE Hockey League ruht nun 12 Tage lang der Puck. Die Länderspielpause kommt für den HC Pustertal genau zur rechten Zeit, wie diese Bilder von der Auswärtsniederlage am Sonntag gegen Ljubljana zeigen. Außerdem präsentieren wir die Highlights vom siebten Sieg in Serie des HC Bozen, der sich den Wölfen in der Tabelle bis auf 3 Zähler nähert.