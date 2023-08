VIDEO | So will Sundblad die Foxes spielen lassen

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

In den letzten Tagen hat sich der HCB Südtirol Alperia in Corvara auf die neue Saison in der Champions Hockey League und der ICE Hockey League vorbereitet. SportNews war mit einer Kamera vor Ort und hat Foxes-Trainer Niklas Sundblad gefragt, wie es ihm mit seiner neuen Mannschaft geht.