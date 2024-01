Vlhova führt, Shiffrin fädelt ein und Popovic stürzt kopfüber ins Ziel

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der erste Durchgang in Kranjska Gora (Slowenien) widerlegte eine alte Weisheit, wonach sich Petra Vlhova und Mikaela Shiffrin im Slalom in einer eigenen Liga bewegen. Die Slowakin liegt zwar in Führung, doch die Konkurrenz ist ihr dicht auf den Fersen. Ihrer ewigen Rivalin widerfuhr hingegen ein äußerst seltenes Missgeschick.