Von Bozen nach Rumänien: WM-Gastgeber steht fest

Das Gastgeberland der nächstjährigen Eishockey-Weltmeisterschaft der Division IA ist Rumänien. Die Überraschungsmannschaft der Titelkämpfe in Bozen bekam am Freitag im Rahmen des IIHF-Kongresses in Prag den Zuschlag.