200 Euro Benzin-Bonus für Angestellte von Privatfirmen: Wer bekommt ihn?

Seit dem heutigen Dienstag ist in Italien das Gesetzesdekret in Kraft, um die stark gestiegenen Kraftstoffpreise zu senken. Vorgesehen ist nicht nur eine Reduzierung der Akzisen, sondern auch ein Bonus, den Privatfirmen an ihre Angestellten vergeben können.