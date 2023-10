30 Jahre Südtiroler Tourismuskasse

„Mehr finanzielle Hilfe für Familien“

Die Südtiroler Tourismuskasse (STK) ist eine bilaterale Körperschaft, die 1993 vom Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV) und von den vier Fachgewerkschaften, ASGB, SGBCISL, AGB- CGIL und SGK- UIL, in Anwendung des Nationalen Kollektivvertrages gegründet worden ist. Die Körperschaft fördert die gemeinsamen Interessen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern im Hotel- und Gastgewerbe und stellt dafür finanzielle Unterstützungen zur Verfügung.Zu den unterschiedlichen Leistungen der STK gehören von Beginn an die Rückerstattung von Schulgeldern für Berufsschüler sowie die Rückerstattung von Krankengeldern, weiters die Mitfinanzierung von Weiterbildungsveranstaltungen und die finanzielle Unterstützung von Betrieben bei betrieblichen Umstrukturierungen, um ihre Mitarbeitenden halten zu können. Für diese drei Hauptsäulen konnten seit Bestehen der Südtiroler Tourismuskasse fast 24 Millionen Euro an die Mitglieder ausgezahlt werden.Die Förderung von Lehrlingen und Berufsschülern wurde bei der STK von Beginn an großgeschrieben. So werden seit dem Jahr 2010 jedes Jahr im Rahmen der Fachmesse Hotel die besten Schülerinnen, Schüler und Lehrlinge der gastgewerblichen Schulen prämiert.„Die Prämierung der Schülerinnen, Schüler und Lehrlinge ist ein Beispiel dafür, dass es der Südtiroler Tourismuskasse über die finanzielle Unterstützung hinaus, um die Sensibilisierung für die Berufe im Hotel- und Gastgewerbe geht. Wir wollen für Jugendliche Anreize schaffen, in unserem Sektor zu arbeiten und deren Talente fördern“, betonte STK-Präsident Gottfried Schgaguler im Rahmen der Feier.Für ihre Pionierarbeit beim Aufbau einer eigenen Tourismuskasse für Südtirol bedankte sich in seinen Grußworten Vizepräsident Tony Tschenett bei den Gründungsmitgliedern und sprach auch die zukünftigen Schwerpunkte der STK an: „In Zukunft möchten wir als STK den Familien noch mehr finanzielle Hilfen anbieten. So haben wir im Verwaltungsrat beschlossen, die Unterstützung der Familien bei der ganzjährigen Kinderbetreuung sowie beim Ankauf von Schulmaterialien als fixe Leistung der STK aufzunehmen“, sagte Tschenett.HGV-Präsident Manfred Pinzger begrüßte die Gäste als Hausherr im Gustelier und betonte die wichtige Rolle der Südtiroler Tourismuskasse bei der Unterstützung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber im Südtiroler Tourismussektor. „Es geht der STK nicht nur um die finanzielle Unterstützung der Betriebe, sondern vor allem um eine Investition in die Fachkräfte von morgen. Die großzügige finanzielle Unterstützung im Bereich der Weiterbildung ist das beste Beispiel dafür“, weiß Pinzger.