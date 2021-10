45. Hotelmesse eröffnet: eine Bühne, 4 Fokusthemen, 50 Events und 100 Redner

Die Zukunft der Gastlichkeit ist grün: Warum, wieso und weshalb? Anworten soll die Hotel 2021 liefern.Nachhaltiger Tourismus ist in Südtirol kein kurzlebiger Trend, sondern gelebte Realität: 18 zertifizierte KlimaGemeinden, über 10.000 KlimaHäuser, 14 KlimaHotels, 19 Green Events sowie die als erste Hotel-Kooperation überhaupt dem Klimaneutralitätsbündnis beigetretenen 32 Vitalpina Hotels sollen erst der Anfang sein.Dennoch sind noch viele Fragen offen. Tourismus und Gastlichkeit sind in Folge der Pandemie und der durch die extremen Wetterphänomene nicht mehr übersehbaren Klimakrise weiter im Wandel. Wonach werden Urlaubssuchende künftig suchen, wie werden sich Reisegewohnheiten ändern? Welche Maßnahmen müssen gesetzt werden, damit ein Gastbetrieb auch in 10 Jahren noch attraktiv ist? Woran kann man sich orientieren?Diese Fragen nimmt die Branchenplattform für die Hotellerie und Gastronomie bei Hotel 2021 auf und sucht gemeinsam mit Hotellieren und Gastronomen nach Antworten. Tourismus-Experten und Nachhaltigkeitspioniere sollen gleichsam zu Wort kommen.Außerdem werden mit dem Sustainability Award die nachhaltigsten Produkte der ausstellenden Unternehmen prämiert. Auf der Hotel Connects Stage wird an jedem Messetag einen anderen Aspekt nachhaltiger Gastlichkeit, von Innovation über Kreislaufwirtschaft und Design bis hin zu den „sustainable Pioneers“ und ihren Geschichten, beleuchtet.Der Dienstag stellt auf der Hotel Connects Stage Regionalität und Authentizität in den Mittelpunkt. Wie kann die Zusammenarbeit zwischen Hotellerie und Landwirtschaft verbessert werden? Wie erschafft man funktionierende kleine Kreisläufe zwischen Gastbetrieben und Direktvermarktenden, um dem Gast von morgen ein einzigartiges Erlebnis zu bieten?Highlight des Tages ist unter anderem ein Matchmaking zwischen Hoteliers und lokalen Landwirten, eingeleitet von einer Diskussionsrunde mit dem Titel „Innovative Direktvermarkter treffen Hoteliers und Gastronomen“.Das Thema: Wie kann ein Betrieb regionale Produkte nachhaltig in sein Businessmodell aufnehmen? Was ist zu beachten? Und welche Produkte gibt es überhaupt auf dem Markt? Teilnehmer an der Diskussion mit anschließender Verkostung sind Vertreter aus der Welt der Gastronomie und der Landwirtschaft, aber auch Vertreter des Südtiroler Bauernbunds und von IDM Südtirol.Auch die Vorstellung bereits erfolgreicher Best-Practice-Beispiele der Zusammenarbeit zwischen Gastronomie und Landwirtschaft ist Thema auf der Hotel Connects Stage. Das Format, organisiert in Zusammenarbeit mit dem Hoteliers- und Gastwirteverband Südtirol, nennt sich „Gustelier meets Hotel - From nose to tail & from leave to root“.Der Name ist Programm: in einer knappen Stunde stehen gastronomische Superstars wie Theodor Falser, Sterne-gekrönter Chef im Restaurant Johannesstube in Welschnofen, zusammen mit ihren Kreislaufpartnern aus der landwirtschaftlichen Direktvermarktung auf der Hotel Connects Stage Frage und Antwort.

stol/pho