75 Jahre Herbstmesse: „Teil der Südtiroler Identität“

Kostenlose Workshops, Kurse und Liveshows

„Biolife“-Messe – Kulinarische Leckerbissen

Landeshauptmann Arno Kompatscher sagte in seinen Grußworten: „Die Messe ist Teil der Südtiroler Identität. Sie ist gleichermaßen Schaufenster, Plattform für Networking und Innovation.“Die Besucherinnen und Besucher können sich bis einschließlich Sonntag auf neue Ideen und Produkte von der Ernährung über die Freizeitgestaltung, Einrichten und Wohnen bis hin zu Mode und lokalem Kunsthandwerk freuen.In einer „Me-Time-Zone“ finden passend zum Kernthema des heurigen Jahres – Wohlfühlen – täglich kostenlose Workshops, Kurse sowie Liveshows statt. An diversen Infoständen wird zudem auf die Themen Gesundheit, Ernährung, Sport und Freizeit eingegangen.Parallel zur Herbstmesse findet auch die „Biolife“, die bedeutendste italienische Publikumsmesse für den bewussten Lebensstil, statt. Es werden 3000 Qualitätslebensmittel direkt vom Produzenten angeboten. Bio-Streetfood Trucks laden unter dem Motto „Gut essen“ zu kulinarischen Leckerbissen ein. Im Bereich „Gustami Bio“ werden in Zusammenarbeit mit „Slow Food Südtirol“ biologische Weine und Olivenöle zum Verkosten serviert.Zudem werden auf der „Biolife“ die Themen nachhaltige Kosmetik und Mode unter dem Motto „Gut leben“ bespielt, mit zahlreichen Labels aus Südtirol und darüber hinaus.Ein weiteres Highlight bildet die Südtiroler Freiwilligenmesse, die im Rahmen der „Biolife“ an allen 4 Messetagen stattfindet.