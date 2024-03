Alpitronic eröffnet Entwicklungsstandort in München

Dieser Standort dient laut Aussendung des Unternehmens der Software- und System-Entwicklung und wird durch die Expertise im Vertriebsaußendienst ergänzt: „Er trägt zur Mission von Aliptronic bei, mit seiner Hypercharger-Produktlinie die Welt in die nachhaltige Mobilität zu begleiten.“Die Standortwahl erfolgte aufgrund der Nähe zu renommierten Universitäten und der guten Erreichbarkeit des Standorts München 3 der 4 Südtiroler Gründer, CEO, Philipp Senoner, CTO Andreas Oberrauch und Leiterin des Power Cycling, Sigrid Zanon sind Alumni der Technischen Universität München und haben deshalb eine persönliche Verbundenheit zur Universität und zur Stadt.Der fünfte Standort von Alpitronic neben Bozen, Bologna und Bergamo in Italien sowie Charlotte in den USA, bestehend aus Software- und Systementwicklung, sowie Vertrieb und Marketing, zählt derzeit 7 festangestellte Mitarbeiter und 3 Werkstudenten.„Bis Ende 2024 möchten wir unser Team um weitere 11 Festanstellungen erweitern, um die Entwicklung neuer Produkte und das Wachstum unseres Unternehmens bestmöglich voranzutreiben“, so Geschäftsführer und Mitgründer Philipp Senoner. Er ist sich sicher: „Das vorhandene Know-how und die Ausbildung, die potenzielle Mitarbeiter im Raum München mitbringen, bereichern unser Team und tragen zur Exzellenz und Weiterentwicklung unserer Produkte bei.“