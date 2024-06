Apple und Meta sprechen über KI-Kooperation

Die US-Unternehmen diskutieren, Metas KI-Modell in Apples angekündigtes KI-System „ Apple Intelligence“ zu integrieren, berichtete das „Wall Street Journal“ am Sonntag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen. Apple hatte erst Mitte Juni die Zusammenarbeit mit dem KI-Pionier OpenAI angekündigt.Apple Intelligence soll in die neue Version des Betriebssystems, iOS18, integriert sein. Durch die KI-Funktionen soll unter anderem der Sprachassistent Siri komplett überholt und deutlich leistungsfähiger werden; Nutzerinnen und Nutzer sollen eigene Emojis erschaffen oder sich ihre Mails zusammenfassen lassen können.Apple selbst hat zwar eigene KI-Modelle intern entwickelt, hatte aber bereits angekündigt, für komplexere Aufgaben mit Partnern zusammenarbeiten zu wollen. Analysten zufolge ist die große Herausforderung für Apple die Vereinbarkeit mit dem Datenschutz - KI-Modelle benötigen riesige Datenmengen.