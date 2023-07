Aus Südtirol: Das größte Glaskuppeldach für den größten Kreuzer der Welt

Im Juni ist die „Icon of the Seas“ (im Bild ein Rendering von Royal Caribbean) probeweise bereits in See gestochen. - Foto: © Frener & Reifer

Gesamtgewicht: 360 Tonnen

Das Modell bei der Montage in Brixen. - Foto: © Frener & Reifer

Das Brixner Fassadenbauunternehmen Frener & Reifer hat in den vergangenen Jahren immer wieder mit spektakulären Aufträgen Schlagzeilen gemacht: etwa mit einer Hightech-Fassade für das Veranstaltungszentrum „Outernet“ in London und einer Glasfassade für das berühmte Luxuswarenhaus „La Samarite“ in Paris. Auch im Schiffsbau hat das Unternehmen Erfahrung: Der bisherigen Rekordhalter als größtes Glaskuppeldach für ein solches ist unter seiner Beteiligung entstanden – die 41 mal 29 Meter große ellipsenförmige Kuppel über dem Atrium des britischen Luxusliners „Iona“.Nun setzen die Meyer Werft im finnischen Turku und das Brixner Unternehmen noch eins drauf: Die neue Kuppel für das größte Kreuzfahrtschiff der Welt, die „Icon of the Seas“, ist 3-mal so groß wie jene der „Iona“.2019 holte sich Frener & Reifer den Auftrag, die technische Entwicklung der Glasdach-Sonderkonstruktion zu übernehmen, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung schreibt. „Die Herausforderung war immens: Die Kuppel sollte eine Fläche von 3000 Quadratmetern abdecken und ein Gesamtgewicht von über 360 Tonnen tragen.“ Die Erfahrung des Unternehmens im Bereich Sonderkonstruktionen in Stahl und Glas seien für den Zuschlag entscheidend gewesen.Frener & Reifer plante, produzierte und montierte zudem ein 1:1-Vorführmodell: Es wurde in der Nähe des Unternehmenssitzes in Brixen aufgestellt.Bei der Entwicklung galt es einige Herausforderungen zu berücksichtigen, wie man bei Frener & Reifer erklärt: zum einen alle möglichen thermischen und dynamischen Belastungen und Hagelschlag, die bei einem so großen Schiff während er Fahrt auftreten können, zum anderen die maritimen Schiffsbaunormen.Die „Icon of the Seas“ ist das neueste Kreuzfahrtschiff der US-amerikanischen Reederei Royal Caribbean International und wird voraussichtlich im Jänner 2024 in Betrieb gehen. Mit einer Länge von 365 Metern und Schiffsbaumaßen von rund 250.800 BRZ wird die „Icon of the Seas“ die „Wonder of the Seas“ als das größte Kreuzfahrtschiff der Welt ablösen. 5690 Passagiere kann die „Icon of the Seas“ transportieren.