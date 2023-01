Autotest Südtirol GmbH erweitert Standort

Das Unternehmen Autotest Südtirol GmbH

Es handelt sich um eine beträchtliche Investition - mehr als 2 Millionen Euro, die uns dank des Vertrauens unserer Muttergesellschaft Aton GmbH bereitgestellt wird“, betont Andrea Vantaggi, CEO des Unternehmens.Die Bauarbeiten, die lokale Firmen im Oktober 2022 begonnen haben, sollten termingerecht am 2. Juni 2023 abgeschlossen werden. Die neue Produktions- und Logistikhalle, die ohne Innensäulen konzipiert ist, bietet maximale Flexibilität bei der Nutzung der Halle. Ob Werkzeuglager, Instandhaltung, Logistik, Montage oder Produktion, sämtliche Prozesse lassen sich optimal und effizient planen. Die gesamte Produktionsfläche wird somit um 21 Prozent größer und wächst von derzeit 6500 Quadratmeter auf 7900.Mit dem neuen Produktionsbereich wird Autotest bis 2024 noch größere Spritzgussmaschinen mit einer Schließkraft zwischen 1500 und 2300 Tonnen installieren, um so die Produktion von größeren Produkten zu ermöglichen. Diese Erweiterung ist ein weiterer wichtiger Wachstumsschritt für den Standort Franzensfeste, da so mehr Aufträge angenommen werden können.Wie bereits in den vergangenen Jahren werden auch im neuen Bereich Industrialisierung und Automatisierung der Produktionsprozesse in den Fokus gerückt.Die Investition erfolgt zu einem positiven Zeitpunkt für das Unternehmen aus Franzensfeste. 2022 wurden neue Aufträge für die kommenden sechs Jahre mit einem Wert von über 90 Millionen Euro akquiriert, dreimal so viel wie im Jahr 2021. 55 Prozent der Aufträge aus dem Automobilsektorkommen aus Deutschland, 30 Prozent aus den USA und 15 Prozent aus Tschechien. 2022 wurden zudem 100 neue Spritzgussmaschinen installiert. Auch 2023 zeichnet sich ein positiver Trend ab: dasUmsatzwachstum wird auf 30 Prozent im Vergleich zu 2022 geschätzt.Autotest Südtirol GmbH gehört zur Aton GmbH und ist mit seinen 110 Mitarbeiter in Südtirol das Kompetenzzentrum für Spritzgusstechnik und wichtigster Hersteller der Plastikkomponenten für die gesamte Gruppe.