Bauernhof-Urlaub weiter im Aufwind

16 Prozent mehr Übernachtungen

Nach dem touristischen Rekordjahr 2022 stehen die Zeichen beim Urlaub auf dem Bauernhof auch in diesem Jahr gut: „2022 haben wir bereits das Vor-Corona-Niveau übertroffen und auch heuer wird es voraussichtlich ein sehr gutes Jahr werden“, berichtet der Marketingchef des Bauernbundes, Hans J. Kienzl.Zumindest legen die Zahlen des ersten Halbjahres das nahe: So wurden in den ersten 6 Monaten des Jahres über 1,4 Millionen Übernachtungen verzeichnet – etwa 16 Prozent mehr als im ersten Semester 2022 – und die Ankünfte legten um gut 18 Prozent auf 259.000 zu.Zu verdanken sei das vor allem dem Winter, der sehr gut gelaufen sei, erklärt Kienzl. Und: Das Produkt Urlaub auf dem Bauernhof komme beim Gast gut an. „Der Gast will eintauchen in das Territorium, die bäuerlichen Produkte genießen, dazu noch den Komfort einer schönen Wohnung genießen – das sind die Dinge, die gefragt sind.“Der Erfolg von Urlaub auf dem Bauernhof unter der Marke „Roter Hahn“ soll nun auch digital besser sichtbar werden: Der Internetauftritt des „Roten Hahns“ zählte zwar mit über 2,3 Millionen Nutzern jährlich zu den meistgeklickten Webseiten für den Urlaub auf dem Bauernhof in Europa, wie Kienzl sagt. Doch habe er im Laufe der Zeit „etwas Staub angesetzt“.Nach 5 Jahren Planung und Programmierung ist daher seit kurzem die neue Webseite online – mit vielen zusätzlichen Funktionen und einem neuen Layout.„Sie ist benutzerfreundlicher und enthält mehr Details – alles in allem soll sie noch mehr Lust auf Bauernhof-Urlaub in Südtirol machen“, betont Kienzl. „Der ,Rote Hahn' ist mittlerweile eine starke Marke geworden und wir können sagen, dass wir eines der begehrtesten Angebote in ganz Europa haben. Deshalb brauchen wir auch eine Webseite, die diese Stärke und Hochwertigkeit vermittelt“, so der Marketingchef.Sein Ziel: Die neue Webseite soll „zum begehrtesten Portal für Urlaub auf dem Bauernhof in Europa werden“.Neben dem Urlaub auf dem Bauernhof finden auch die weiteren Säulen des Qualitätssiegels „Roter Hahn“ eine Bühne auf dem neuen Internetauftritt, wie die Qualitätsprodukte vom Bauern, die bäuerlichen Schankbetriebe, das bäuerliche Handwerk und die „Roter-Hahn-Kochschule“.