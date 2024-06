Baustoff-Produzent Torggler steigert Umsätze

Benno Pamer, Geschäftsführer Torggler - Foto: © torggler

„Das Umsatzwachstum zeigt eine aufsteigende Tendenz, was auf eine Markt- und Sortimentserweiterung und die Erschließung neuer Kundenkreise bzw. Sektoren zurückzuführen ist“, sagt Geschäftsführer Benno Pamer. Alleine in den vergangenen 5 Jahren hat das Unternehmen ein enormes Wachstum erlebt. Der Umsatz ist laut eigenen Angaben zwischen 2018 und 2023 um 75 Prozent gestiegen.Torggler startete 1865 seine Tätigkeit in Meran und gilt mittlerweile als eines der erfahrensten Unternehmen , wenn es um die Herstellung von Baustoffen geht.Der Hauptsitz befindet sich in Marling. Weitere Produktionsstandorte sind in Rieti (Italien) sowie in Polen. 2019 folgte eine weitere Niederlassung in Oberhaching bei München. Im vergangenen Jahr folgte mit der Eröffnung des neuen Logistikzentrums in Pergognaga bei Mantova ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Weiterentwicklung des Unternehmens.