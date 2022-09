Die Südtiroler bauen deutlich weniger

In der ersten Jahreshälfte 2022 ist die Bautätigkeit in Südtirol gegenüber demselben Zeitraum des Jahres 2021 deutlich gesunken. Die Gemeinden erteilten Baugenehmigungen für eine Gesamtkubatur von 1.396.000 Kubikmetern, was einem Rückgang von 34,3 Prozent gegenüber demselben Vorjahreszeitraum entspricht. Die Kubatur bei den Bauabschlüssen sinkt um 56,6 Prozent, wie das Landesinstitut für Statistik (ASTAT) mitteilt.