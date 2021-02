Bistro geschlossen, Betreiberin verärgert: „Ihr treibt uns in den Ruin“

Seit Sonntag müssen Bars und Restaurants in Südtirol geschlossen halten. Unter den Gastwirten ist der Ärger groß. Wie groß, das zeigen auch die Plakate, die Helene Paris, Betreiberin des Bistros „Fundus“ in Lana, in ihre Vitrinen gehängt hat: „Wie oft noch? Es reicht! Ihr treibt uns in den Ruin“ steht darauf in großen Buchstaben.