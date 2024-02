Bitcoin steuert auf Rekordhoch zu

Allzeithoch in Sichtweite

Seit Jahresbeginn hat Bitcoin um fast 40 Prozent zugelegt. „Zugpferd Nummer eins bleibt das heranrückende Bitcoin-Halving“, sagte Kryptofachmann Timo Emden von Emden-Research. Dabei handelt es sich um ein Ereignis im April, bei dem die Belohnung für die Verifizierung von Bitcoin-Transaktionen halbiert wird. In der Folge wächst das Angebot an Bitcoin langsamer, was in der Vergangenheit meist zu beträchtlichen Kursgewinnen geführt hat.Der historische Höchststand von knapp 69.000 Dollar wurde im November 2021 markiert. Danach setzte allerdings eine steile Talfahrt ein, die den Kurs innerhalb weniger Monate bis auf gut 15.000 Dollar abstürzen ließ.