Brimi holt 3 Mal Gold bei Käsiade

Alle zwei Jahre ist Hopfgarten in Nordtirol Schauplatz der „Internationalen Käsiade“, bei der die besten Käsespezialitäten aus dem In- und Ausland prämiert werden.Der Milchhof Brixen konnte die Jury bei der heurigen Ausgabe mit gleich 3 der Mozzarella-Spezialitäten begeistern und erhielt dafür in 3 Kategorien die Goldmedaille für das beste Produkt: Brimi überzeugte die Experten mit der Mozzarella 125 g Classic, den Heumilch Mozzarelline 135 g sowie den Bocconcini 200 g in der Schale.„Es freut uns außerordentlich, dass wir mit allen 3 Produkten, die wir heuer eingereicht haben, die Goldmedaille gewinnen konnten. Dies ist für uns ein Ansporn, auch in Zukunft höchsten Wert auf Qualität und regionale Kreisläufe zu setzen. Dabei gilt der Dank unseren engagierten Mitarbeitern, nur mit ihrem unermüdlichen Einsatz und ihrer Leidenschaft für hochwertige Produkte, sind Auszeichnungen wie diese 3 Goldmedaillen möglich,“ betont Martin Mair, Geschäftsführer der Brimi.

