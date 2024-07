Bußgeld und Steuern direkt an der Kasse zahlen – Despar erweitert Service

„Es optimiert das Einkaufserlebnis“

Ermöglicht wird diese Dienstleistung dank eines Abkommens zwischen der Aspiag Service GmbH (Despar Nord) und dem Finanzdienstleister Nexi.Wie das Unternehmen mitteilt, seien die Kassensysteme nun mit der pago-Pa-Plattform gekoppelt. Dadurch können Kunden Zahlungsaufforderungen wie Tickets der Sanität, Geldstrafen oder Steuern mit Kreditkarte oder Bankomat direkt an der Kasse begleichen. Es genügt, den QR-Code der Zahlungsaufforderung vorzuzeigen und einzuscannen.Zusätzlich kann ab sofort die Kfz- und Motorradsteuer einfach durch Angabe des Kfz-Kennzeichens bezahlt werden.Die Ausweitung des Serviceangebots sei ein wichtiger Teil der Wachstumsstrategie der Aspiag , sagt Mauro Muraro, Marketingdirektor von Despar Nord. „Es erweitert und optimiert das Einkaufserlebnis in unseren Filialen und ist für uns ein weiterer, großer Schritt zum Rundum-Nahversorgungsservice im Territorium.“Auch Alessandro Viola, Leiter des Unternehmensvertriebs bei Nexi, bewertet die Kooperation als positiv: „Mit dieser Zusammenarbeit machen wir einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung von Geschäften und Verkaufsstellen in Italien und tragen zur Modernisierung des Landes durch digitale Zahlungen bei.“Die Aspiag Service GmbH betreibt über 250 Filialen in Trentino-Südtirol, Venetien, Friaul-Julisch Venetien, der Emilia-Romagna und der Lombardei. 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 2,71 Milliarden Euro.