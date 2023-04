Camping-„Oscars“: Südtirol mischt vorne mit

Lana gleich zweimal vertreten

Das Siegertreppchen

Das deutsche Reise- und Buchungsportal „camping.info“ ist laut eigenen Angaben die führende Onlineplattform für Campingurlauber im deutschsprachigen Raum – mit über 23.000 gelisteten Campingplätzen in 44 Ländern sowie 110 Millionen Seitenaufrufen und 150.000 Bewertungen pro Jahr. Anhand der Urteile der Campingurlauber wurden auch heuer wieder die Gewinner der „camping.info“-Awards ermittelt. Zur Erklärung: Einen Award bekommt, wer herausragend bewertet wird und unter den ersten 100 im Ranking landet.Südtirol schnitt bei der diesjährigen Auflage der „camping.info“-Awards erneut hervorragend ab: Allen voran „Luxury Camping Schlosshof“ aus Lana, der es als bester heimischer Campingplatz auf Platz 12 schaffte. „Gloria Vallis“ in Glurns konnte sich auf Rang 27 und damit ebenfalls im Spitzenfeld platzieren. Die weiteren Südtiroler Anbieter in den Top 100 sind „Camping Seiser Alm“ (Platz 85) und „Camping Arquin“ (Platz 93) aus Lana.Insgesamt 5 Campingplätze aus Deutschland, 4 aus Österreich und ein Platz aus der Schweiz bilden die Top 10 der beliebtesten Campingplätze aus ganz Europa laut „camping.info“. Auf Platz 1 liegt der „Campingpark Kühlungsborn“ in Mecklenburg-Vorpommer, vor dem „Grubhof“ in Salzburg und „Rosenfelder Strand Ostsee Camping“ in Schleswig-Holstein.