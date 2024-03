 So verbreitet sind Clubsorten in Südtirol

Pink Lady, Kanzi, Giga: Sogenannte Club- oder Vertragssorten sind immer häufiger auch in den Südtiroler Apfelanlagen zu finden. Ihre Bedeutung auf dem Markt wächst stetig. Doch, wie hoch ist der Anteil an Vertragssorten hierzulande und welche Sorten sind eigentlich am meisten verbreitet?