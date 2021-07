Geimpfte werden „deutliche Vorteile“ haben

Er ist Wirtschaftslandesrat, Landesrat für Arbeit, Bildung und deutsche Schule und war damit in den vergangenen Monaten der Pandemie wohl einer der am meisten geforderten Politiker: Philipp Achammer. Wenn wir nun „gscheit“ sind, sagt er, dann kann Südtirols Wirtschaft mit „2 blauen Augen“ davonkommen. Aber: „Es liegt an uns selbst.“ Ein Gespräch. + Von Arnold Sorg