Handwerk: „Betriebe werden von Bürokratie erdrückt“

Die Südtiroler Handwerker blicken großteils zuversichtlich in die Zukunft, sagt lvh-Präsident Martin Haller im Sommergespräch. Nichtsdestotrotz gebe es auch einige schwarze Wolken am Himmel und ein Problem, das seit Jahrzehnten nicht gelöst wurde – im Gegenteil: „Es läuft so langsam aus dem Ruder“, sagt Haller. + Von Arnold Sorg