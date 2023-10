Das sind Südtirols erfolgreichste Kellermeister

Die Besten aus Südtirol

100 Punkte für Trebbiano und Amarone

„Wir freuen uns sehr, diesen schönen Meilenstein mit all jenen zu feiern, die unsere Arbeit immer geschätzt und unseren Weg geteilt haben“, unterstrich Daniele Cernilli, der zu den international anerkanntesten und führenden Weinjournalisten Italiens zählt, bei der Jubiläumsfeier jüngst in Mailand. „In diesen 10 Jahren haben sich die Welt der Kommunikation und die Welt des Weins stark verändert, und auch unser Führer hat sich weiterentwickelt, wobei er seiner Leitphilosophie treu geblieben ist: der der Wesentlichkeit. Der Band ist keine Sammlung von Tausenden von Weingütern, sondern die Auswahl derjenigen, die wir für die besten halten.“ Die bei der Preisverleihung anwesenden Erzeuger aus ganz Italien haben für Cernilli „die Geschichte des italienischen Weins geschrieben und repräsentieren seine Zukunft“.Zu den Besten aus Südtirol zählen für Cernilli und sein Team in diesem Jahr die Kellereien St. Michael Eppan und Terlan. St. Michael Eppan hat mit dem Pinot Nero Riserva The Wine Collection 2019 und Terlan mit der Terlaner I Grande Cuvée 2020 die Punktezahl von 98/100 erreicht. Die Kellerei St. Michael Eppan wurde zudem als „Italiens Kellereigenossenschaft 2024“ ausgezeichnet. Entsprechend groß war die Freude bei Kellermeister Hans Terzer über die Auszeichnung in seinem letzten Arbeitsjahr bei der Kellerei St. Michael Eppan.Auf 97/100 Punkte brachten es die Kellerei Tramin mit dem Gewürztraminer Epokale Spätlese 2016, das Weingut Elena Walch mit dem Gewürztraminer Vigna Kastelaz 2021 und erneut die Kellerei St. Michael Eppan mit dem Sauvignon The Wine Collection 2019. Weitere 14 Südtiroler Weine wurden mit 96/100 sowie 37 Weine mit 95/100 Punkten und je einer „Faccina DoctorWine“ ausgezeichnet.Bei den Besten aus einer einzigen Rebsorte erzeugten Weinen schafften es Südtirols Winzer in vier Kategorien auf Platz eins: beim Gewürztraminer mit der Vigna Kastelaz 2021 von Elena Walch, beim Weißburgunder mit dem Abraham Art 2020 vom Weingut Abraham, beim Blauburgunder mit dem Pinot Nero Riserva The Wine Collection 2019 von St. Michael Eppan und beim Sylvaner mit dem Riserva Sabiona 2020 der Eisacktaler Kellerei.Mit der magischen Punktezahl von 100/100 zeichnet die „Guida Essenziale ai Vini d'Italia DoctorWine 2024“ nur zwei Weingüter aus: die Tenuta Valentini in den Abruzzen für ihren Trebbiano d’Abruzzo 2019 und das Weingut Bertani im Veneto für den Amarone della Valpolicella Classico 2013. Ganze elf Weine bringen es auf 99/100 und 46 auf 98/100 Punkte.Anlässlich der Jubiläumsfeier stellte Daniele Cernilli in Mailand auch die neue DoctorWine-App vor, die ab sofort in italienischer und englischer Sprache zur Verfügung steht und kostenlos im Apple App Store oder bei Google Play heruntergeladen werden kann. Die App ermöglicht die bequeme Nutzung aller Inhalte der „Guida Essenziale ai Vini d'Italia DoctorWine“ und des Leitfadens „Eating and Sleeping Among the Vineyards“.