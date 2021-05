Deutsche Südtirol-Urlauber müssen bei Rückreise nicht mehr in Quarantäne

Die deutsche Bundesregierung hebt die bisher strenge Quarantänepflicht für Rückkehrer aus dem Ausland mit 13. Mai, also mit Donnerstag, auf. Gab es am Mittwoch noch die Meldung, dass Rückkehrer aus einem Corona-Risikogebiet sich weiterhin für 10 Tage in Quarantäne begeben müssen, so gilt diese Maßnahme nun nicht mehr.„Das ist eine sehr positive Nachricht und ein wichtiges Signal für das Urlaubsland Südtirol, da gerade zu Christi Himmelfahrt und Pfingsten viele deutsche Bundesbürger einen Kurzurlaub in Südtirol verbringen“, freut sich der Präsident des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV), Manfred Pinzger. Mit der angekündigten Aufhebung der Quarantäne für Gäste, die nach Italien einreisen und der Entscheidung der Bundesregierung, dass die Quarantänepflicht für Einreisen aus Corona-Risikogebieten entfällt, seien 2 wichtige Voraussetzungen geschaffen worden, dass der Tourismus ohne erschwerte Reiseeinschränkungen starten kann, so Pinzger.„Auf diesen Augenblick haben viele Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe in Südtirol gewartet.“ Jetzt gehe es darum, den Gästen ein sicheres Urlaubsambiente zu bieten. „Dazu gehören für uns neben den üblichen Corona-Schutzmaßnahmen auch die Nasenflügeltests in unseren Betrieben, die vor allem für die Gastgeber und deren Mitarbeiter gedacht sind“, so Pinzger.

sor