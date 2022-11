Die aktuellen Strom- und Treibstoffpreise

Energie- und Treibstoffpreise am 19. November Strom PUN: 221,33 Euro pro Megawattstunde Erdöl WTI: 80,08 Dollar pro Barrel Gas EU TTF: 115,51 Euro pro Megawattstunde Diesel (in Südtirol): 1,79 bis 2,09 Euro pro Liter Benzin (in Südtirol): 1,69 bis 1,89 Euro pro Liter

Energie- und Treibstoff sind seit Wochen heiß begehrte Ware. Der Krieg in der Ukraine und die hohe Inflation haben die Preise dafür in den vergangenen Wochen und Monaten in ungeahnte Höhen getrieben.STOL hält Sie nun täglich über die aktuellen Preise für Strom und Treibstoff informiert.Zur Erklärung: PUN ist der Großhandelsreferenzpreis für Strom, der an der italienischen Strombörse gekauft wird und wird dementsprechend täglich angepasst. Die Verbraucherstrompreise werden monatlich angepasst.