Die ersten Hilfs-Maßnahmen laufen an

Was die restlichen Maßnahmen anbelangt – also Kleinkredite bis zu 35.000 Euro und Verlustbeiträge – so wird man ab kommender Woche dafür ansuchen können.„Wichtig ist hierbei, dass sich die Unternehmer mit bis zu 5 Mitarbeitern bereits jetzt das digitale System SPID zulegen, da die Ansuchen über dieses System am schnellsten und effektivsten über die Bühne gehen“, sagt Wirtschaftslandesrat Philipp Achammer.

