Ein Motorroller auf dem Weg zum italienischen Kulturerbe

Dolce Vita pur: Spätestens seit dem Hollywood-Kultfilm „Ein Herz und eine Krone“ steht die Vespa für das italienische Lebensgefühl. In Italien und weit darüber hinaus ist der Kultroller weit mehr als nur ein Fahrzeug. Er ist Hobby, Leidenschaft und ein Symbol, das Menschen vereint – auch in Südtirol.Um diesen Kult weiterzutragen, hat die Lega im italienischen Parlament nun einen Gesetzesentwurf eingebracht, nach dem die Vespa Piaggio als nationales Kulturerbe anerkannt werden soll – „in Anbetracht ihres symbolischen Wertes und ihrer hervorragenden Herstellungsqualität sowie ihres historischen, künstlerischen und kulturellen Wertes.“ Angenehmer Nebeneffekt: Sollte dem Entwurf zugestimmt werden, wäre der Motorroller keinen Verkehrsbeschränkungen in Bezug auf Schadstoff-Emissionen mehr unterworfen.„Die Vespa in die Liste der Fahrzeuge von nationalem Interesse aufzunehmen, um sie vor jeder Art von Verkehrsbeschränkung zu bewahren, ist ein Vorschlag gesunden Menschenverstands, den wir aktiv unterstützten“, erklärt Lega-Chef Matteo Salvini. Damit solle ein Erbe, einen Mythos und ein italienisches Symbol auf zwei Rädern verteidigt werden, das auf der ganzen Welt bekannt ist. Die Vespa sei heute eines der berühmtesten Industriedesignerprodukte der Welt, welches in den renommiertesten Museen für moderne Kunst, Wissenschaft und Technologie auf der ganzen Welt ausgestellt wird, so Salvini.Der von der globalen Markenberatung Interbrand für die Piaggio-Gruppe geschätzte wirtschaftliche Wert der Marke Vespa im Jahr 2022 beträgt 1079 Millionen Euro, was einer Steigerung von 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. In den vergangenen zehn Jahren hat Piaggio weltweit mehr als 1,6 Millionen Vespa-Modelle produziert und verkauft.