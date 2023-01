Einkaufskarte vom Staat: „Damit lösen wir kein Problem“

„ Anstatt Beiträge auszuzahlen, sollten viel eher die Familiengelder und Renten erhöht werden. Damit würden wir mittel- und langfristig tatsächlich etwas erreichen. ” — ASGB-Chef Tony Tschenett

Die Inflation steigt und steigt, die Güter für den täglichen Gebrauch werden ständig teurer und auch die Strom- und Energiepreise schnellen in die Höhe. Nun will der Staat eingreifen. Familien mit Kindern unter 3 Jahren sowie Senioren mit geringem Einkommen erhalten eine Einkaufskarte, auf der ihnen monatlich 40 Euro gutgeschrieben werden (STOL hat berichtet) „Ich halte davon ehrlich gesagt nichts“, sagt ASGB-Chef Tony Tschenett. Einen so niedrigen Beitrag an eine relativ kleine Gruppe von Personen auszuzahlen, sei der falsche Weg. „Um mittel- und langfristig etwas zu erreichen, sollten viel eher die Familiengelder und die Renten erhöht werden. Davon hätten alle was und den Bürgern wäre tatsächlich geholfen“, erklärt Tschenett.Die jüngste Initiative des Staates sei hingegen wieder mit einem erheblichen bürokratischen Aufwand verbunden, der den Nutzen nicht aufwiegen könne. Und auch dem Arbeitswillen in der Bevölkerung sei das Ganze eher abträglich: „Wenn nur die Geringverdiener Unterstützungen vom Staat erhalten, ist das nicht unbedingt ein Ansporn etwas zu tun“, gibt der ASGB-Chef zu bedenken.In dieselbe Kerbe schlägt der Generalsekretär der Rentnergewerkschaft LGR/SPI, Alfred Ebner. „Grundsätzlich finde ich zwar jede Unterstützung sinnvoll, Problem löst das aber keines.“ Derartige Beiträge seien nämlich stets an die staatsweite Inflation angepasst – „und wir in Südtirol sind in dieser Hinsicht sowieso weit darüber“, so Ebner.Zudem fielen bei den Auszahlungen einmal mehr all jene durch den Rost, deren Einkommen das absolute Minimum zwar überschreitet, die angesichts der hohen Kosten jedoch trotzdem große Schwierigkeiten haben, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten und eventuell anfallende Extrakosten zu decken. „Die Zugangswerte zu den diversen finanziellen Unterstützungen müssen deshalb unbedingt erhöht werden, um die Bürger aufzufangen“, fordert Ebner.