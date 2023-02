Energiedaten und Innovation: Startschuss für EDDIE

Das AIT Austrian Institute of Technology koordiniert diese Digitaloffensive, für die Forschungseinrichtungen und energiewirtschaftliche Akteure aus mehreren EU-Mitgliedstaaten eng zusammenarbeiten.EDDIE will eine einheitliche europäische Schnittstelle für den grenzüberschreitenden Austausch von Energiedaten realisieren, die von Dienstleistungsunternehmen bis hin zu Endkunden für jedermann nutzbar sein soll. Diese Innovation soll den Wettbewerb, die Qualität und die Funktionalität energiedatenbasierter Dienste fördern.Das Projekt hat eine Laufzeit von 3 Jahren und verfügt über ein Budget von 10 Millionen Euro. Davon stammen 8 Millionen aus dem Horizon-Europe-Rahmenprogramm der Europäischen Kommission.EDDIE legt den Grundstein für einen entgrenzten energiewirtschaftlichen Datenraum, in dem neue daten-gestützte Lösungen und Anwendungen möglich sind – von der Integration von aktiven Verbraucherinnen und Verbrauchern und den neuen Energiegemeinschaften bis hin zu industriellen Anwendungen für den Großhandel.